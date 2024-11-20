鄧男駕駛的車輛行經五楊高架31.2公里五股路段時起火燃燒。（警方提供）

國道1號五楊高架橋今（20）日上午發生火燒車意外，1輛自小客車行經31.2公里五股路段時起火燃燒，警消獲報後到場協助撲滅火勢，雖然沒有人員傷亡，不過也造成該路段車流回堵5公里。

今天上午8時許，58歲鄧姓男子駕駛小客車行駛國道1號五楊高架橋往南，在經過環河北路入口時車輛突然亮起警示燈，鄧男原打算將車輛開到五股檢查，不料在31.2公里處就開始冒煙並起火燃燒，鄧男趕緊下車逃生。

國道公路警察局接獲通報後，立即派員前往現場協助，並通知119到場救援，警消到場後迅速將火勢撲滅，鄧男沒有受傷，也未波及其他車輛，起火原因仍待調查，但現場車輛仍在排除中，因此造成後方車流回堵5公里，交控中心也於CMS提醒用路人注意行車安全。

警方呼籲用路人，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP向國道警方報案求援。