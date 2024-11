美國總統拜登17日授權烏克蘭使用美國製造的長程「陸軍戰術飛彈」(ATACMS),打擊俄羅斯庫斯克區。但有專家認為,這可能是個「障眼法」,用以轉移莫斯科的注意力。澤倫斯基回應此事說:「軍事行動並非靠言語完成的,飛彈不言自明。」

《紐約郵報》報導,一些媒體引述美國官員的說法,稱拜登總統僅批准烏克蘭使用ATACMS導彈打擊俄羅斯的庫斯克地區,而其實烏克蘭使用這些飛彈,襲擊了布揚斯克州(Bryansk)的卡拉切夫(Karachev)彈藥供應地點。

雖然目前對此情況有多種猜測,但一些專家認為,這可能是軍事官員所謂的「戰略模糊」(strategic ambiguity)結果,美國聲稱,ATACMS飛彈的攻擊範圍僅限於俄羅斯的庫斯克區,從而讓俄羅斯誤判目標範圍和可能的行動計畫。事實上,烏克蘭將飛彈用來攻擊如布揚斯克州等其他地點,讓俄羅斯措手不及,無法提前部署防禦。

戰爭研究所(Institute for the Study of War)的巴羅斯(George Barros)說,關於攻擊僅限於庫斯克的報導可能是「有意誤導」。他談到兩種可能,第一,最近新聞報導真的有誤。第二,美國與烏克蘭有意採取了這樣的策略,「這很狡猾,也可能是我們第一次真正用策略取勝,我們暗示攻擊將僅限於某個特定區域,但事實上,攻擊的範圍更廣。」

週二,澤倫斯基回應相關報導時態度模糊:「媒體對我們的行動有很多討論。但是襲擊並不是靠言語完成的。這種事不會被提前宣布。飛彈不言自明(Missiles will speak for themselves)。」

不過,巴羅斯和捍衛民主基金會的專家哈迪(John Hardie)指出,這也有可能是官員在傳遞信息時不夠清楚,導致誤解。哈迪認為,初步授權可能集中在庫斯克,但其他地區的行動也可能陸續獲得授權。

對此,拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在20國集團(G20)巴西峰會場邊記者會上指出:「我們將把這視為西方針對俄羅斯戰爭的新階段。我們將做出相對回應。」