美國總統拜登17日授權烏克蘭使用美國製造的長程「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），打擊俄羅斯庫斯克區。但有專家認為，這可能是個「障眼法」，用以轉移莫斯科的注意力。澤倫斯基回應此事說：「軍事行動並非靠言語完成的，飛彈不言自明。」

《紐約郵報》報導，一些媒體引述美國官員的說法，稱拜登總統僅批准烏克蘭使用ATACMS導彈打擊俄羅斯的庫斯克地區，而其實烏克蘭使用這些飛彈，襲擊了布揚斯克州（Bryansk）的卡拉切夫（Karachev）彈藥供應地點。

雖然目前對此情況有多種猜測，但一些專家認為，這可能是軍事官員所謂的「戰略模糊」（strategic ambiguity）結果，美國聲稱，ATACMS飛彈的攻擊範圍僅限於俄羅斯的庫斯克區，從而讓俄羅斯誤判目標範圍和可能的行動計畫。事實上，烏克蘭將飛彈用來攻擊如布揚斯克州等其他地點，讓俄羅斯措手不及，無法提前部署防禦。

戰爭研究所（Institute for the Study of War）的巴羅斯（George Barros）說，關於攻擊僅限於庫斯克的報導可能是「有意誤導」。他談到兩種可能，第一，最近新聞報導真的有誤。第二，美國與烏克蘭有意採取了這樣的策略，「這很狡猾，也可能是我們第一次真正用策略取勝，我們暗示攻擊將僅限於某個特定區域，但事實上，攻擊的範圍更廣。」

週二，澤倫斯基回應相關報導時態度模糊：「媒體對我們的行動有很多討論。但是襲擊並不是靠言語完成的。這種事不會被提前宣布。飛彈不言自明（Missiles will speak for themselves）。」

不過，巴羅斯和捍衛民主基金會的專家哈迪（John Hardie）指出，這也有可能是官員在傳遞信息時不夠清楚，導致誤解。哈迪認為，初步授權可能集中在庫斯克，但其他地區的行動也可能陸續獲得授權。

對此，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在20國集團（G20）巴西峰會場邊記者會上指出：「我們將把這視為西方針對俄羅斯戰爭的新階段。我們將做出相對回應。」