美國總統當選人川普昨（19）日前往德州，與馬斯克一同觀賞太空探索科技公司（SpaceX）重型運載火箭「星艦」（Starship）的第6次試射，不過這次未能再度上演綽號「筷子」的機械手臂夾住助推器的壯舉，火箭第一級助推器意外落入大海。
路透社報導，川普昨日特地前往SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的火箭開發基地，與馬斯克一同觀賞「星艦」第6次試射，約122公尺高的火箭於當地時間19日下午4時（台灣時間20日清晨6時）升空，當升空至62公里高空時，火箭長71公尺、稱為「超重型」（Super Heavy）的第1級助推器與第2級分離，將星艦送上太空。
不過「超重型」助推器未如原先預期地落入發射塔上綽號為「筷子」的大型機械手臂，而是意外濺落在墨西哥灣，在最後一刻落入大海顯示過程中出了問題。
星艦10月13日進行第5次試射時，「超重型」助推器與星艦分離後，成功精準回到發射站，並由發射塔的2具大型機械手臂「夾住回收」，堪稱歷史壯舉，後續川普造勢及發表勝選演說時，都特別讚揚這項創舉，稱接住助推器是「一件美好的事」。
儘管川普這回沒能親眼見證「筷子夾住助推器」，但是「星艦」第6次試射仍有重大突破，星艦進入太空、環繞地球一圈後，於1小時後濺落印度洋，這次旅程首度在太空中重新點燃引擎，星艦過去試射時都未能成功實現這項測試，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也在X平台發文，祝賀星艦在太空中重新啟動引擎是「邁向軌道飛行的重大進展」。
重現「筷子夾助推器」似乎也不是第6次試射的主要目標，馬斯克行前發文點出這次試射的4項核心目標，包含：在飛行中重新啟動引擎、在白天著陸海洋、星艦重返大氣層時承受更強烈的熱能、讓助推器更快著陸。他事前也為粉絲打預防針，認為這次要重現「接住助推器」會「更難」。
不過比起星艦的試射成果，多數人更關切的或許是川普特地到德州，與馬斯克一同觀賞試射星艦的舉動，路透社評論這標誌著川普與馬斯克的結盟不斷加深，預計這位SpaceX暨特斯拉執行長將在川普新政府中施展影響力，以幫助他的公司並取得優惠待遇。
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