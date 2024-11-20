川普19日特地前往德州，與馬斯克一同觀賞「星艦」（Starship）第6次試射。

川普19日與馬斯克一同觀賞「星艦」（Starship）第6次試射，不過這回未能重現「筷子夾住火箭助推器」的壯舉，助推器最終濺落墨西哥灣。

美國總統當選人川普昨（19）日前往德州，與馬斯克一同觀賞太空探索科技公司（SpaceX）重型運載火箭「星艦」（Starship）的第6次試射，不過這次未能再度上演綽號「筷子」的機械手臂夾住助推器的壯舉，火箭第一級助推器意外落入大海。

路透社報導，川普昨日特地前往SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的火箭開發基地，與馬斯克一同觀賞「星艦」第6次試射，約122公尺高的火箭於當地時間19日下午4時（台灣時間20日清晨6時）升空，當升空至62公里高空時，火箭長71公尺、稱為「超重型」（Super Heavy）的第1級助推器與第2級分離，將星艦送上太空。

President Trump has arrived to watch the SpaceX launch with @elonmusk! 🔥 pic.twitter.com/D5awPUUQTC — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 19, 2024

不過「超重型」助推器未如原先預期地落入發射塔上綽號為「筷子」的大型機械手臂，而是意外濺落在墨西哥灣，在最後一刻落入大海顯示過程中出了問題。

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

星艦10月13日進行第5次試射時，「超重型」助推器與星艦分離後，成功精準回到發射站，並由發射塔的2具大型機械手臂「夾住回收」，堪稱歷史壯舉，後續川普造勢及發表勝選演說時，都特別讚揚這項創舉，稱接住助推器是「一件美好的事」。

川普19日特地前往德州，與馬斯克一同觀賞「星艦」（Starship）第6次試射。（路透社）

儘管川普這回沒能親眼見證「筷子夾住助推器」，但是「星艦」第6次試射仍有重大突破，星艦進入太空、環繞地球一圈後，於1小時後濺落印度洋，這次旅程首度在太空中重新點燃引擎，星艦過去試射時都未能成功實現這項測試，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也在X平台發文，祝賀星艦在太空中重新啟動引擎是「邁向軌道飛行的重大進展」。

Successful ocean landing of Starship!



We will do one more ocean landing of the ship. If that goes well, then SpaceX will attempt to catch the ship with the tower. https://t.co/osFud7XXPo — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024

重現「筷子夾助推器」似乎也不是第6次試射的主要目標，馬斯克行前發文點出這次試射的4項核心目標，包含：在飛行中重新啟動引擎、在白天著陸海洋、星艦重返大氣層時承受更強烈的熱能、讓助推器更快著陸。他事前也為粉絲打預防針，認為這次要重現「接住助推器」會「更難」。

不過比起星艦的試射成果，多數人更關切的或許是川普特地到德州，與馬斯克一同觀賞試射星艦的舉動，路透社評論這標誌著川普與馬斯克的結盟不斷加深，預計這位SpaceX暨特斯拉執行長將在川普新政府中施展影響力，以幫助他的公司並取得優惠待遇。