台北市中正區忠孝西路一段、捷運台北車站M5出口前，今（20）日清晨5時許發生追撞車禍。一名34歲張姓男子開著賓士車，因不明原因，高速衝撞前方正在停靠區上下乘客的公車，巨大聲響嚇壞民眾。警消獲報到場，發現張男頭部及身體多處受傷，緊急將人送醫治療。詳細事故原因有待進一步調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今日清晨5點55分左右，一名34歲張姓男子駕駛黑色賓士車，沿北市中正區忠孝西路一段東向西方向行駛，未料卻因不明原因，直接高速追撞由52歲陳姓男子所駕駛的公車，當時公車已進入公車停靠區，許多乘客正在上下車，撞擊聲響嚇壞許多民眾。

警消獲報趕抵現場，張男頭部、臉部撞傷，身體四肢均有擦挫傷，緊急將人送往中興醫院治療，不過張男因無法實施酒測，警方報請檢察官核准抽血檢驗中，目前生命跡象穩定，另公車駕駛酒測值為0。詳細事發經過仍待調查釐清。

警方呼籲，駕駛車輛應隨時注意車前狀況，如遇天候不佳，更應注意路滑失控情形，以維交通安全。