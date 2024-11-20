大陸歌手張咪2019年被診斷出扁桃體癌和口腔癌晚期，如今已抗癌第五年的她，19日突然宣布三度罹癌，且之後手術將切除半個舌頭，「不太可能再唱歌了」。

張咪昨（19）日於微博上傳影片，表示抗癌第5年若未復發，其實就算是進入安全期，而在近期的複檢回診狀況也不錯；怎料，她卻發現舌頭上長了一個新東西，經過一系列的檢查後確定為舌癌，3度罹癌的她對此相當崩潰。

張咪透露，即將切除半邊舌頭，日後恐怕不能再唱歌。（圖／翻攝自微博）

對此，她也透露，自己即將要動手術，「馬上要做手術，然後會切掉我半個舌頭，不知道以後還能不能很清楚地說話，但是唱歌肯定是不太可能了」所以她預錄了幾首歌，希望能讓觀眾記住她的歌聲。

最後，她苦笑感嘆，「人的一生要經歷多少苦難才是盡頭啊，很多很多意外真的是防不勝防」，不過既然遇到了她選擇面對，希望大家不為她擔心，「我會一如既往地堅強勇敢」，同時期望自己能夠早日回歸。而消息曝光後，許多網友都非常不捨，紛紛留言：「命運多舛，造化弄人啊」、「希望咪姐早日康復」、「對於歌手來說失去舌頭，身心都是極痛苦的」。