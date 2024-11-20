一名男大生觀察，台灣明明很熱，街坊卻非常多火鍋店，超商也有很多聯名小火鍋，好奇台灣人為何這麼愛吃火鍋？文章吸引網友討論，有人分析火鍋店和其他類型餐飲相比，處理食材、湯頭較容易，不用額外請廚師，直呼超好賺，難怪愈開愈多間。

原PO前天（18日）於Dcard指出，最近天氣開始轉涼，超商推出很多聯名小火鍋，好奇台灣明明是熱帶氣候，冬季也很短，氣溫不會真的降到很低，頂多幾波寒流來襲，但街坊火鍋店品牌林立，小火鍋、麻辣鍋等隨便就可以講出10家，「為何台灣人這麼愛吃火鍋？」

貼文曝光後，網友分析原因，指火鍋店只要湯頭、食材把關好，就能開店，不用特別請廚師料理，「台灣人真的超愛火鍋，連鎖餐廳幾乎有一半是火鍋店，真的超賺，所以超商也出一堆聯名」、「火鍋店很好開啊！不用請廚師，只要湯頭、食材用好就Ok了，比燒肉店還沒有技巧，難怪愈開愈多間」。

其他人也認同火鍋好吃、烹煮快速方便，「火鍋真的超好吃，不知道吃什麼就吃火鍋」、「台灣人真的超愛吃火鍋，走沒幾步就一間」、「吃火鍋不分夏天或冬天」。