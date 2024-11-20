周三香港恆生綜合指數徘徊在平盤之間，目前小漲0.04%，為19671點。國企股(H股)指數小跌0.01%。科技指數小跌0.1%。

主要網路科技股漲跌互見，騰訊維持小幅上揚，阿里巴巴則小跌，美團在平盤波動。

避險的黃金股持續上漲，招金礦業升逾2%。

汽車股普遍下跌，小鵬跌逾4%。

市場關注川普即將任命新的財政部長和貿易代表，皆與中國貿易關係息息相關的職位。