勞動部勞動力發展署北分署公務員在辦公室輕生，引發職場霸凌爭議，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院報告，承諾會在本周內完成懲處，並移送檢調跟監察院，至於被指霸凌多名下屬的分署長謝宜容目前還在休假中，22日回歸上班將正式公布去處，也會帶她出面道歉。

何佩珊昨天公布公務員輕生案調查報告，其中一句「目的良善」引起各界怒火，加上謝宜容始終未出面道歉，也讓民眾質疑謝的背景靠山到底有多硬；民眾黨立委陳昭姿今日質詢時提出各界擔憂，想知道何佩珊到底敢不敢辦謝宜容，何當場回應「我當然敢辦她！」

何佩珊表示，這次案件複雜的地方在於，謝宜容跟離開的同仁之間還隔著兩位主管，一位是副分署長、一位秘書室主任，所以謝宜容沒有直接霸凌，但是謝宜容有涉及霸凌其他同仁，考績會本周內就會完成懲處，接下來將移送監察院及檢調。

國民黨立委陳菁徽質疑，謝宜容至今神隱，是否會給國人一個交代與道歉，何佩珊則說，謝宜容已被調降為10職等專委，目前還在請假中，應該儘速道歉才對，等休假結束後會在22日前往新處所任職，也會帶她出面道歉。

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