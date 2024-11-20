國1中壢段今早2起事故塞爆，國道警籲保持安全車距。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道1號北向54.6公里處中壢路段今天上午6時20分發生車禍，事故占用內側及中線車道，因正值清晨上班時段，導致後方回堵5公里塞爆，用路人抱怨連連。國道警方說，事故肇因為1輛大貨車變換車道時撞擊1輛小貨車，後方小客車跟著煞停，卻又遭後方半聯結車追撞導致連環追撞，2起事故並未造成人員受傷，現場並於上午8時6分排除恢復全線通車。

國道警方說，現場為2件交通事故致車流回堵紫爆，先是1輛大貨車行駛於外車車道變換至輔助車道時撞擊1輛小貨車，而後1輛自小客車行經事故地點前，發現前方車流已減速而跟著煞停，後方半聯結車疑似未保持安全距離追撞小客車，小客車再推撞前方大貨車及另1部自小客車，本起事故因拖吊作業致導致後方回堵約5公里，現場於8時6分排除，全線恢復通車。

國道警方說，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護行車安全。