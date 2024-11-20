台中雙層觀光巴士結合購物節行銷，預計今年底上路。圖/台中市政府提供

吸睛行銷，打造國際化慶典經濟！2024台中購物節開跑後約三周時間，消費登錄金額即達第一個百億標竿，且超越去年同期金額。市府經發局表示，活動邁入第六年，在地商家共同打造全城on sale外，還有比星日三國大使的助力，擴大了購物節的國際曝光度，成今年最佳推手及嚮導。

為歡慶新紀錄，市府將於11月24日在霧峰光復新村內的原流新創聚落舉辦「破百億獎百萬」活動，加碼抽出1位百萬現金得主，歡迎民眾到場或到購物節臉書收看直播。另當天只要到活動市集消費百元還能參加摸彩活動，萬元價值獎品等各式好禮等你帶回家。

經發局長張峯源表示，今年活動開跑前，除活動時間及獎金備受關注外，還有邀請到哪位代言人也引起非常高的討論，一公布為比利時馬徹處長、新加坡葉偉傑代表及日本片山和之代表後，就陸續收到各界的關注及好奇，還有民眾看到行銷影片後表示「今年很不一樣呦！好令人期待」、「很特別，在地人推薦看起來特別好玩」，還有詢問小編這是哪家美食、這位名廚在哪裡，準備收藏到口袋名單。使節們在片中結合個人獨特的魅力與盧市長精彩展示台中特色，也透過自身文化推廣台中異國美食美景，不到一個月時間共累積約10萬多次觀看。

張峯源也談到，值得一提的是，馬徹處長上週更於比利時國王節活動上大力推廣台中購物節，最後更大喊「台中購物節No.1！」此外，今年活動行銷更穿梭台中市街道、外縣市及國際舞台，如雙層觀光巴士結合大使推廣，預計年底上路後，帶領民眾、遊客巡遊城區的知名觀光景點；正值世界12強棒球錦標賽，除了於暖身賽在台中市洲際棒球場上露出使節的國際行銷片，購物節也與北市攜手前進台北大巨蛋向世界行銷，慶典經濟再次跨越國界。

經發局指出，截至目前消費登錄金額，已創下連續兩年在第三週就突破100億元，也是今年度全國8縣市裡舉辦購物節活動優先突破億元成績。除台中市民眾參與，外縣市也紛紛熱衷購物節，如去年第一高消費為彰化縣，較去年同期提升6300萬元，南投縣則增加3500萬元；南、北部民眾對購物節關注也是持續增加，如台北提升1100萬、基隆780萬，以及高雄亦增加2300萬。另外，每年購物節皆推廣減碳及數位化，鼓勵全民使用載具，目前雲端發票占總登錄張數由去年的六成提升至七成。值得一提的是，今年首位百萬汽車得主陳小姐，就是使用雲端發票登錄APP，又便利又環保，兌獎更容易。

經發局補充，台中購物節突破100億元，延續購物節活動熱潮，將於11月24日加碼抽一名百萬現金得主，提醒民眾趕緊消費登錄發票並留意當天手機來電，別錯過成為百萬現金得主的機會！另外，當日民眾只要來活動市集單筆消費滿100元就可領取2張摸彩券，歡迎民眾前來遊逛市集、到霧峰旅遊，各式好禮就有機會帶回家，相關活動訊息請上台中購物節官網( https://fun.taichung.gov.tw/ )或關注粉絲專頁( https://www.facebook.com/shoppingtaichung/ )。