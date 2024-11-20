經濟部長郭智輝20日出席立法院經濟委員會，針對19日被指控財務有問題，甚至準備成立調查委員會，對此郭智輝表示，立法院是討論福國利民的地方，調查我有什麼意義，會去爭論的主要原因是說我「以公謀私」。
郭智輝19日遭立委指控幫日本招商，對此郭智輝20日表示，實際上我是在幫台灣的供應鏈，並把產業帶到日本，去爭取日本半導體的客戶，這也是我之前提出境外關內的概念之一，因此這個指控還有待溝通。
郭智輝坦言，會去爭論的主要原因是被說「以公謀私」，因為所有的投資計劃、報告都是公開的，一切都是依法行事，至於會不會覺得委屈，「我想是因為大家彼此觀點不太一樣，沒有什麼委屈不委屈」，委員了解後就會清楚是認知上的差異。
郭智輝最後解釋，已經70多歲而且退休了，退休後崇越的財務操作與接任公職完全不搭嘎，且股票不是送給兒子，而是轉移到投資公司，相關指控是嚴重的認知錯誤
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