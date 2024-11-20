一、 肺癌為台灣與桃園癌症死亡原因之首

依據衛生福利部統計，肺癌為國人及桃園市癌症死亡率第1位，發生率第2位的癌症，桃園市政府自112年3月起率全國之先結合17家合約醫院，針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描 (LDCT) 肺癌篩檢，統計截至113年11月共計篩檢3萬8,000餘人，找出陽性2,751人，經持續追蹤關懷共166人確診肺癌，其中九成以上為早期個案（152人），有助於早期發現早期治療。

二、 建置資訊管理系統，導入AI科技

為響應智慧城市及環境永續，桃園市建置完整資訊系統，民眾透過線上申請，減少送審核資料來回奔波、或長時間在醫院等待，以消除地理上的限制，確保市民能夠方便快捷地獲得篩檢服務；且為確保合約醫院篩檢量能，提升判讀品質，補助17家醫院購置AI輔助判讀軟硬體設備，透過自動產生肺結節的分類體積報告，可縮短約20%判讀時間，有效提高影像判讀效率，且較去年計畫推行之初提升14%的陽案發現，減少人工判讀漏失率，提升篩檢敏感度及肺癌早期偵測的品質。

有醫師回饋表示：「未使用AI前，重覆又重覆地檢查，深怕漏掉小的結節」、「AI的出現，才能增加放射診斷科醫師判讀LDCT影像的意願」。引入人工智能影像判讀智慧醫療技術，不讓科技差距成為不平等的因素，並體現了城市智慧化發展的方向，為市民帶來更高品質的健康服務。

醫師進行LDCT影像判讀(圖/桃園市政府提供)

三、 持續精進，提升計畫品質

為瞭解本市肺癌篩檢計畫成效，委託相關學會或團隊進行研究分析，統計各族群之受檢效益，進一步找出可能隱藏之危險因子以持續擴大增列篩檢對象，及建立精準肺癌罹癌風險模型，供市民以簡易方式輸入自身健康行為參數，換算罹癌風險，並給予改善建議。

四、 企業介紹

桃園市政府衛生局致力於維護市民健康福祉，以公共衛生三段五級照護角度為基礎，規劃公共衛生政策，秉持熱忱、智慧、操守、專業的原則，以走動式、參與式領導方式，推動擴大肺癌早期偵測、智慧醫療等計畫，持續建置優質的醫療保健智能服務網絡，實現市民健康願景，打造一個安全、健康、宜居的桃花園。

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