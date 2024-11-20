劇烈天氣頻繁，康芮颱風襲台期間帶來強風豪雨，使許多航班重飛或轉降，飛安引發關注。交通部民航局今提出5大檢討措施，包括審慎簽派航班、視情況調度轉降或延後起飛等。民航局已發函要求華航、長榮及星宇航空，要求落實保守簽派作業。

立法院交通委員會今邀交通部長陳世凱、民航局、桃園機場公司、中華航空及桃園航勤就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告。

交通部說明，5月於颱風季節來臨前，即要求國籍航空公司進行相關整備因應，於7月颱風盛行期間，再次要求航空公司應依不良天候飛航管制作業保守簽派。

交通部提到，康芮颱風期間，民航局維持警覺監控，幾度致電航空公司要求妥善應對，但針對颱風期間華航、長榮及星宇航機於降落過程依程序執行重飛或轉降航班偏多，民航局也於11月13日邀集國籍航空公司檢討精進作為。

針對優化不良天候飛航與簽派作業精進措施，民航局說明，包括精進防颱會議風險決策，航空公司召開防颱會議仍應持續掌握颱風預報，並依颱風情況、特性及發展趨勢，將氣象預報的側風及陣風數值，列入各機型簽派參考，作為公司風險決策依據。

另外，航空公司應依據颱風動態影響區域機場範圍、機場預報風速數值差異以及航班飛航異動情況，視情提早安排滯空機轉降或調度航機延後起飛因應。

民航局說，簽派單位應主動協助滯空機駕駛員，提供即時氣象、機場重飛情況及轉降資訊；航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，且其中1個不得位於颱風影響範圍，且務必落實攜帶足夠應變油量。另航班目的地機場機坪停止作業及空橋安全作業的風速限制也應納入考量。

民航局表示，考量近期仍有颱風影響飛航作業，為提高航班飛航簽派安全性，民航局已於11月15日依《民用航空法》第57條發函要求華航、長榮及星宇航空落實保守簽派作業。