肯德基連環爆熄燈，繼9月30日結束營業21年的「肯德基台北台大店」，不到2個月時間，近日又宣布關閉高鐵桃園站全台首家數位旗艦店，有網友貼出18日桃園高鐵肯德基店面前已拉起封鎖線，令許多在地人哀號，「肯德基爺爺走了」、「第一次聽到肯德基還倒的」。

肯德基2021年1月在高鐵桃園站開設全國首家數位旗艦店門市，推出蛋撻（蛋塔）販賣機、智能快取櫃等新服務，加上地點好，離公車接駁、轉乘區很近，人潮眾多。然而一名網友在臉書「我是青埔人」發文，周一（18日）想去肯德基桃園高鐵數位店買炸雞，一到門口卻發現店倒了，感嘆「沒想到爺爺走了」，並PO出照片，照片中肯德基桃園高鐵店前已經拉起封鎖線，大門深鎖。

臉書粉專「桃園號」日前也發文，肯德基桃園高鐵店掰了，18日起租約到期不續約，「從過去的麥當勞叔叔到現在的肯德基爺爺，都接連離開了，各位希望下一個進駐桃園高鐵的是誰？」讓網友紛紛留言，「應該是房租太貴，讓這兩位付不起」、「通通都在漲，相對消費力萎縮，在重重的漲勢，肯爺爺撐不住也是正常的」、「才把麥當勞叔叔趕走，結果自己也跑路。」

肯德基最近連續爆出門市結束營業，肯德基台北台大店位在熱鬧的公館商圈，營業長達21年，還是全台少數有販售上校薄皮嫩雞的門市之一，已經於9月30日熄燈，但不到2個月，桃園高鐵也接著關閉。