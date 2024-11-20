周五（22日）是24節氣中的小雪，「晦氣星」在小雪節氣期間出現，將會深刻影響人們的生活作息，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，4生肖在小雪節氣期間，會在情感表現上變得很冷靜，加上「晦氣星」能量帶有一種內心的負擔感，讓他們對伴侶互動時容易疏離、沉默或情感壓抑。

▌生肖蛇

對於生肖蛇的人來說，小雪期間將會更注重細節，甚至對感情的不順覺得敏感，容易壓抑自己的情感需求，在面對伴侶時採取防守的態度，特別是在溝通上不太願意透露內心的真實想法，甚至對於伴侶的問題或需求也不積極回應，這種態度容易給對方帶來疏離感，覺得缺少親密感和支持，在這段時期內，若能意識到自己內心的情緒需求，可以主動與伴侶分享，或進行更深層次的對話，以避免壓抑情緒而造成誤解。

▌生肖羊

晦氣星在小雪節氣期間出現，將對生肖羊的情感關係造成挑戰，晦氣星本身帶有壓抑、低迷的能量，而小雪節氣的冷靜與內斂特質進一步放大這種感受，使得他們面對伴侶時容易情感疏離、保留，甚至有些冷淡，缺乏熱情和積極的互動。即便內心有所牽掛，也會選擇隱藏，要在這段時期維持感情穩定，建議與伴侶相處時，宜適時表達內心的需求和想法，讓彼此的情感交流更加順暢。

▌生肖兔

在小雪節氣進入生肖兔身上時，會讓人變得內斂、冷靜，與伴侶互動時更傾向於防守，不太願意主動展現情感或開啟深度對話，這將導致雙方之間產生情感距離，此外，由於晦氣星的影響，容易專注於個人的情緒波動，可能無意中將自己的低落心情帶入兩人的相處，對伴侶缺乏積極的反應和支持，甚至讓對方感到有被忽略的情感失落，為了降低對關係的影響，適當地調整自己對負面情緒的處理方式，比如與伴侶分享內心的煩惱，對於關係中的小矛盾保持包容，不要過度放大，以免造成不必要的誤解與隔閡。

▌生肖牛

當晦氣星在小雪節氣產生作用，生肖牛會在工作上承受較大壓力，因而感到低迷或焦慮，晦氣星帶來的壓力和抑鬱，容易讓人工作有不順或無力感，這種壓力往往會影響情感的表現，特別是面對伴侶時，這種壓力的間接影響會表現為疏離、冷淡，甚至無意間將工作情緒帶回家，對伴侶顯得不夠熱情或耐心。為避免這種情況，建議勿將工作的挫折投射到伴侶身上，謹記伴侶是情感的支持者，而非壓力的來源，多給予對方一些積極的互動和溫暖。

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