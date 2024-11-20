天氣逐漸變冷，民眾開始泡溫泉，泌尿科醫師施冠偉表示，日前一名男子和女友泡溫泉後，胯下奇癢無比，內褲上還有密密麻麻的紅色小點，經檢查確認感染陰蝨。施冠偉表示，陰蝨的傳播途徑除了性行為之外，接觸到不潔的寢具或毛巾也可能感染，建議外宿自己攜帶毛巾和衛生備品。

施冠偉日前在臉書發文指出，一名男病患和女友泡完三溫暖後，胯下開始出現搔癢，內褲上還有密密麻麻的紅色小點，男子嚇壞「好像是血耶！」施冠偉表示，每當氣溫驟降，許多民眾會到旅館、飯店泡三溫暖，不免接觸旅館的被單或毛巾，若碰到不潔的寢具或毛巾，私密處毛髮位置發生搔癢狀況，很可能是感染陰蝨。

施冠偉說明，陰蝨是一種吸食血液維生的寄生蟲，約1至3毫米，喜歡寄生在毛髮濃密處，主要發生於恥骨區域，陰蝨的唾液會引起過敏造成肌膚搔癢，尤其夜間產生搔癢不適的情形最明顯。

施冠偉提到，陰蝨的傳播途徑是接觸傳染，以性行為最常見，也可能因碰觸到不乾淨的衣物或寢具而感染，主要症狀除了搔癢之外，也會在貼身衣物上看見鐵鏽色的蝨糞粉末，或被叮咬後留下的血點。

施冠偉建議民眾外宿自己攜帶毛巾與衛生備品，若發現同住家人感染陰蝨，建議同住者一起治療，確保殺死蟲與蟲卵，避免交叉感染；並停用貼身衣物或毛巾、床單，將衣物用熱水高溫清潔。施冠偉說，感染陰蝨不可怕，找到根源並及早就醫，確實做好清潔消毒，可以避免與同住者交叉傳染，也能杜絕蟲卵繁殖。