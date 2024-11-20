由於先進半導體技術與設備受到美國制裁限制，大陸積極發展成熟製程與記憶體晶片，近期更傳出長鑫存儲與福建晉華擴大產能，猛打價格戰，甚至比美光、三星及SK海力士還低50%，短時間內市場價格可能看不到止血跡象。

綜合外媒報導，長鑫存儲的產能已經從2022年的每月7萬片晶圓，飆升至今年的每月20萬片晶圓，大幅成長將近2倍，吃下DRAM高達11%的市佔率，迫使韓美同業必須轉向技術更先進的DDR5或HBM3發展，盡量降低大陸廠商追擊的可能性。

報導提到，美國對大陸晶片業設下嚴格制裁，大陸政府透過補貼和國家政策積極支持DRAM產業擴張，再加上民間的投資，大陸製造商能夠提供極具競爭力的價格，甚至不必擔心獲利能力，只專注於在國際市場上建立領導地位。

相關話題引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人認為接下來HBM市場也會受到大陸廠商的追擊，雖很難預測價格是不是又會被打爛，但依照現在的趨勢來看，機率蠻高的。

網友紛紛留言，「消費者是短多長空，等競爭者被拼倒了，再來抬價」、「內捲完之後就是壟斷，大疆就是例子」、「價格戰搞下去，沒有貿易障礙的話，其他國的企業只有吃鱉的份。」