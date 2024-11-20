高血脂代表血中脂肪代謝異常，為引發心血管疾病的主要危險因素。對此，心臟內科醫師陳冠任表示，高血脂症狀從外觀3特徵可看出，包括老年環、黃色瘤，以及白色斑塊。一旦發現上述情況，要注意很可能是膽固醇過高的表現，務必盡快就醫檢查。

醫師陳冠任在《健康云之道》分享，台灣約每3人就有1人膽固醇太高，而從外觀特徵，其實就可觀察出有無高血脂症狀。他說，首先是老年環，即在眼珠外圍形成一圈白色的環形物，通常可在70歲以上長者身上發現，但若20～30歲年輕人有此現象，往往與膽固醇過高有關，為血管、眼睛快速老化所致。

陳冠任接著說，若年輕人出現老年環，即便使用藥物等方式來降低膽固醇，一部分人可能會慢慢改善，但有部分人仍維持現況，因此需長期追蹤。

另外是黃色瘤或黃色斑，陳冠任指出，可於眼周附近發現長出跟其它處完全不同的斑塊，且顏色較淺，恐暗示著膽固醇過高警訊。他解釋，當體內膽固醇太高，身體沒地方可存放時，就會跑到眼周表皮上沉積。

除了眼周外，陳冠任說，膽固醇也容易沉積於皺褶處，像是手指關節、腳跟等比較不平滑的地方，一旦發現有沉積的白色斑塊出現，就要注意是膽固醇過高的情況。且它不會痛，很多人會誤以為是痛風結石，但實際上質地偏軟，屬於膽固醇沉積物。

陳冠任提醒，若遇到上述情況，真正治本方式就是趕快把膽固醇降下來，以避免數量持續增加；若想追求美觀，有些人會考慮藉由手術方式來清除，但要注意假使情況太嚴重，清除導致傷口太多，就不建議這樣做，最根本還是得先把膽固醇降下來。