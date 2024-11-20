淡水區人口19日達19萬9979人，今（20）日可望突破20萬大關，為紀念這歷史性的里程碑，新北市將於12月1日下午5時在淡水老街廣場，將舉行「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」點燈慶祝活動，新北市長侯友宜邀請所有市民及喜愛淡水的國內外朋友，一同分享淡水從小鎮邁向繁榮文化城市的喜悅。

侯友宜今在市政會議上表示，恭喜淡水將突破20萬人口，淡水是新的城市面貌不斷成長，也是國內外旅遊最棒的地點，市府將辦理一系列相關慶祝活動。

民政局長林耀長表示，「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」點燈慶祝活動，12月1日當天規畫有淡水歷史廊道、《不能說的•秘密》星空電影院、文創攤位等9大亮點，燈期則持續至明年2月13日。

民政局補充，活動地點選定在昔日淡水地標「火車吃水」的老街廣場舉行，這裡過去鄰近淡水火車站，現在則是出捷運站後進入淡水老街的入口，具有「淡水門戶」的重要意義，藉由亮麗繽紛的光環境意象點燈，象徵展望「新淡水」。

活動現場邀請淡江大學歷史系設計「淡水歷史廊道」，透過六大時期及老照片講述淡水的前世今生。並規劃「鏡面河流——新北母親之河」、「祈願之樹掛燈」、「20萬新里程簽名紀念牆」等意象造景，民眾可把自己對淡水的期許裝進祈願瓶燈或留下簽名與祝福，為城市的成長留下重要紀錄。

而晚間星空電影院則將播映由亞洲流行天王周杰倫所自編、自導、自演的首部電影《不能說的•秘密》，該片大部分場景取自於淡水，包括周杰倫的母校淡江中學、八角塔、小白宮、淡水河岸等，帶大家重溫對淡水的深情記憶。

淡水區公所表示，當天下午有多組特色街頭藝人帶來音樂、魔術與戲劇等精彩表演，展現淡水多元的藝術魅力；淡江大學USR淡水好生活計畫團隊及田野調查研究室也會擺設文創及刊物攤位，展現學術與社區共同的創意成果。另外市民也可在老街商圈的30家合作店家打卡拍照，有機會獲得限量紀念明信片。

「小鎮變大城 點亮淡水20新里程」不僅是一場慶典，更是一段歷史的見證。此次活動透過九大亮點串聯過去與未來，凝聚市民力量，共同描繪淡水的嶄新篇章。