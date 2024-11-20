74歲男子葉榮華，2023年因細故與陳姓友人發生衝突，他嗆聲「你不怕我殺了你？」隨後拿刀殺死陳男，還用腳踹踢了陳二次，一審國民法官判囚17年，上訴後，台灣高等法院二審20日仍判17年徒刑。可上訴。

葉榮華在2023年5月13日傍晚5點多，在新北市五股區凌雲路某工廠，與陳發生口角，葉榮華竟基於殺人之犯意，持水果刀往陳左面部、胸部插入，經送醫急救，仍因顏面部、心臟、肺動脈幹銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

新北地方法院國民法官法庭，認定，葉男僅因細故與被害人發生口角爭執，他從桌上拿起水果刀並向被害人放話說：「你不怕我殺了你？」，被害人人即走向其機車，他竟持手水果往被害人的胸部刺入，再拔出來朝被害人的面頰往頸部刺入，在被害人倒地後即將死亡之際，還用腳踹踢了被害人二次，顯見葉男行為手段兇殘。

國民法官法庭認為，葉男1979年間因犯殺人未遂案件，被法院判決判處有期徒刑6年確定，執行3年出獄後，又犯罪質相同之殺人罪，顯見被告對於刑罰反應力薄弱，且他否認有殺人犯行，又未與被害人家屬達成和解，判處有期徒刑17年。