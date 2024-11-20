大陸男星黃曉明自從認愛網紅葉珂後，女方黑歷史接連被爆出，更頻頻於直播上失言遭炎上，而她事後也發文針對近來的言論風波致歉，同時宣布退出網路。如今網友發現，先前活躍於網上的她，在3種社交平台的帳號似乎都已經註銷，稍早「葉珂註銷微博」一詞登上熱搜，再度引發話題。

葉珂被發現原本使用的微博目前已經查詢不到帳號，被大陸網友推測，應該是自行申請關閉；此外，連她的小紅書帳號也找不到了，抖音目前也改為私密帳號。對此，網友看了後直酸：「黃曉明這下可安心了，葉珂遠離網路喧囂」、「安安心心跟黃曉明好好過日子吧」、「這場鬧劇結束了吧！結束了嗎 40%結束嗎」，不過也有人直言，葉珂肯定有小號，甚至認為「總覺得會以另一種方式回來」。

葉珂微博註銷、抖音改為私密帳號。（圖／翻攝自微博）

其實葉珂的事件鬧得滿城風雨，甚至連帶黃曉明的形象受損，而日前黃曉明也針對此事道歉，在電影宣傳活動上表示：「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，但是沒有辦法。我覺得很抱歉，讓很多人擔心了」，更向外界保證，「我自己也一定會處理好我自己私人的事情」。

不過，日前微博曝光一段野生葉珂開著白色勞斯萊斯現身上海外灘的影片，再度受到關注，有人直接批評，葉珂太高調，同時懷疑是她自己找代拍的，但另一方卻認為影片女子似乎不是葉珂，留言掀起兩派討論。