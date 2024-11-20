2024年守護者總教練沃特。（美聯社資料照）吸菸、飲酒過量有礙健康，禁止酒駕

釀酒人總教練墨菲。（美聯社資料照）

大聯盟2024年度最佳教練揭曉，美聯守護者沃特（Stephen Vogt）、國聯釀酒人墨菲（Pat Murphy）兩位新手教練當選。釀酒人以93勝69敗拿下國聯中區冠軍，而他們開季前被媒體預測達不到5成勝率，即使受到傷兵的拖累，釀酒人還是打出精彩絕倫的球季，墨菲獲得壓倒性27張第一名選票（總共30張）。

守護者總教練沃特今年才40歲（例行賽結束時還未滿40），他當球員的最後一個球季是2022年（運動家捕手），成為史上最快從球員退役獲得最佳教練的第一人，改寫吉拉迪（Joe Girardi）的紀錄。吉拉迪曾在2006年獲選國聯最佳教練（馬林魚），他在2003年球員退役（紅雀捕手）。

沃特謙虛地說是他卸下球員身分不久，能夠理解球員的辛苦，「這都是球員的功勞，如果他們沒有盡己所能，這一切就不可能發生。」沃特在美聯也是豪取27張第一名選票，守護者同樣不被看好勝率過半，結果在美聯中區92勝69負封王。

冠軍隊道奇的總教練羅伯茲（Dave Roberts）沒有入圍，他連票選前5名都沒有，畢竟「宇宙道奇」軍容壯盛，羅伯茲還承受著非拿下冠軍不可的壓力。羅伯茲在2016年獲選過最佳教練，然後2017年、2018年連續在世界大賽敗北。

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