前台鹽實業董事長陳啟昱涉嫌掏空子公司台鹽綠能潛逃被通緝，外傳已經捲款逃往菲律賓，台南地檢署20日表示，相關情資專案小組都在查證中，正全力追緝陳啟昱到案。

外傳陳啟昱10月24日被台南地院裁定無保請回後，隔天即偷渡到菲律賓，名下逾新台幣1億元的資產也幾乎全被提領或匯出，還疑似透過交往的酒店小姐協助匯出；不過，也有一說指因陳啟昱學生時代即是登山高手，不排除放出假消息誤導追緝，其實還藏匿在台灣山區。

南檢襄閱主任檢察官蔡宗聖強調，陳啟昱潛逃連賴清德總統也很關心，專案小組已經收到相關情資，目前還在查證中，正全力追緝陳啟昱到案。

南檢10月23日以陳啟昱等5名台綠掏空案被告涉犯《證券交易法》特別背信與《刑法》背信罪、犯嫌重大，且有串、滅證與逃亡之虞向南院聲押；但南院24日凌晨以罪嫌不足駁回，當庭無保釋放陳啟昱等5人後，當天南檢即對陳啟昱等5人境管、限制出境，隔天即向台南高分院提起抗告。

高分院10月28日撤銷發回重新裁定，南院原訂10月31日11點開庭重裁，但因為颱風來襲法官延到11月1日11點開庭後，陳啟昱直到晚間都沒有到案，檢察官立即核發拘票交由司法警察執行拘提，但因一直拘提無著，認定陳啟昱已逃亡、藏匿後，4日對他發布通緝。

至於同案其他4名聲押被告，南院11月1日先裁定台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁羈押禁見，但台綠副總經理郭政瑋、晁暘開發負責人戴妤倩仍無保請回，經南檢11月5日向高分院抗告，當晚即發回更裁，南院6日上午11點重開羈押庭，終於裁准郭、戴2人羈押禁見。