勞動部勞動力發展署北分署有公務員疑遭霸凌，導致輕生，國民黨立委陳菁徽爆料，勞動部部長何佩珊於事發後致電給民進黨副秘書長何博文，更搬出民進黨黨團總召柯建銘稱派系鬥爭不要太嚴重。何佩珊備詢時回應，因為不認識該名議員，想與其溝通，致電何博文為試圖聯絡他。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

陳菁徽指出，何佩珊透過何博文聯繫新北市議員李宇翔，更搬出柯建銘稱派系鬥爭不要太嚴重，怎麼會用派系處理這件事情？何佩珊回應，不認識該名議員，想與其溝通，才會與何博文通電話試圖聯絡他。

何佩珊強調，涉霸凌的謝宜容已降為10職等專委。是否會帶著謝出來道歉？「是」。

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