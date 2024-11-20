創下開季15連勝隊史最佳、NBA史上次佳紀錄的騎士，今天遠征波士頓花園廣場，一度在第三節落後多達21分之多，靠著26比7攻勢差點逆風翻盤，可惜決勝節後繼無力，最終以117比120不敵衛冕軍塞爾提克，不敗之身破滅，吞下本季首敗，神話也就此止步。

騎士頂著萬眾矚目的壓力來到波士頓，上半場打的荒腔走板，落後17分，甚至在第三節剩下8分17秒時落後達到21分，然而就在大家認為比賽將提前進入垃圾時間的時候，克里夫蘭大軍吹起了反攻號角，在一陣窮追猛打的狂暴攻勢下逼至84比86比數，帶著5分差距結束第三節。

決勝節塞爾提克扛住壓力，雙方你追我趕的狀態下來到剩下4分23秒，懷特三分線外破網，塞爾提克110比102拉開差距，最後8秒荷福德灌籃，敲響了騎士的喪鐘，最終3分險勝。

全場22投11中，包含6顆三分球，攻下33分、12籃板、7助攻、2抄截的塔圖在賽後表示，「騎士是本季最好的球隊，他們經歷過開季嚴厲考驗達到完美狀態，但我們也展現出強烈的求勝企圖心，利用絕佳團隊默契，找尋到對方防守漏洞，驚險守住了勝利。」

塞爾提克全場飆進22顆三分球，外圍的66分砲火彌平了禁區失分60分的劣勢，除了塔圖外，懷特19分、6籃板、5助攻，荷福德20分、7籃板，傑倫布朗17分、8助攻，傷癒歸隊的哈勒戴11分、5籃板、4助攻，普利查德13分。

功虧一簣的騎士，米契爾35分、8籃板，莫布利22分、11籃板、6助攻，傑瑞特艾倫10分、11籃板，葛雷格波特15分，尼恩11分，傑若米10分。