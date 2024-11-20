美國準總統川普宣布，提名麥瑪紅（Linda McMahon）出任教育部長，她相當強調技職教育的重要性，曾批評美國當今的大學學歷貶值，無法滿足企業用人的需求。

政治新聞網站「政客」（Politico）指出，現年76歲的麥瑪紅因將世界摔角娛樂（World Wrestling Entertainment）打造成一家市值數十億美元的企業而聲名鵲起，隨後在川普第一任期內擔任小企業管理局局長。在2021年川普卸任後，她依然是川普核心圈子中的重要人物。

Ladies and gentlemen, I present your new Secretary of Education MOTHER Linda McMahon 💅 pic.twitter.com/Rx5zwxnlNU — Dalton🏳️‍🌈🇺🇸 (@Ariesguy041499) November 20, 2024

麥瑪紅（Linda McMahon）曾獲任康乃狄克州教育委員會（Connecticut State Board of Education）成員，但在2010年因參選參議員失敗約一年後辭職。她畢業於東卡羅來納大學（East Carolina University），擁有法語學士學位，並持有法語教學資格。雖然她的教育經驗有限，但她是美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的董事會主席，該智庫聚集了其他川普核心圈內人士，因此她的參議院認可提名很可能會順利通過。

麥瑪紅曾批評某些工作對大學學歷的要求，並表示「降低對大學學歷的過度依賴，可以為工人和企業帶來雙重好處」。她認為，高等教育未能滿足企業對技術工人的需求，因此提倡增加技職教育。

在K-12教育政策方面，麥瑪紅支持「自選學校」（school choice），並在社群平台強調父母參與孩子教育的重要性。她認為，學校選擇政策「將透過打破經濟劣勢的壁壘，並賦予家長對孩子教育的控制權，來實現公平競爭的環境。」K–12教育 是指從幼兒園（Kindergarten, K）到12年級（12th grade）的基礎教育體系，涵蓋了美國和許多其他國家的義務教育階段。

此外，她對拜登政府試圖在學徒計劃中實施的多元化、公平和包容（Diversity, Equity, and Inclusion，簡稱DEI）措施持批評態度。她3月時說，「我們應該確保擁有DEI，但在技職教育中（apprenticeship program）設置這類強制性規定，會破壞許多企業培訓新人的機會。」