開展餐飲集團前身為2014年成立的北軒餐飲集團，同年取得美式餐廳TGI FRIDAYS及德州鮮切牛排品牌台灣代理經營權，2016年收購取得芝加哥美式餐廳Dan Ryan's和紐約創義料理Amaroni's品牌，2022年自創現代美式餐廳品牌LiLLA。

開展餐飲集團在台灣、中國大陸及香港經營5大美式餐飲品牌，目前兩岸共30家門市，包括台灣18家TGI FRIDAYS、6家德州鮮切牛排，香港3家Dan Ryan’s、2家Amaroni’s，於竹北開設的LiLLA因營運調整暫時關閉，原址轉為TGI FRIDAYS繼續經營。

開展2023年合併營收創21.12億元新高、年增11.61％，但歸屬母公司稅後虧損1.27億元、虧損年增6.4倍，每股虧損6.73元，雙創歷年新低。2024年上半年合併營收9.57億元、年減8.22％，歸屬母公司稅後虧損0.31億元、虧損年增6.9倍，每股虧損1.66元。

開展財務長康倫年說明，集團在台灣營運維持穩定獲利，近2年半顯著轉虧，主因香港營運受疫後消費習慣及商圈轉移而下滑，對此進行營運調整及一次性減損認列，去年關閉1家Dan Ryan’s，自今年6月起香港營運已轉虧為盈。

開展2022、2023年稅後虧損分為0.25億元、1.32億元，其中香港營運及一次性認列減損分達0.58億元及1.56億元。今年上半年稅後虧損0.31億元，其中香港虧損收斂至0.29億元，台灣因導入會員制將1475萬元營收轉列遞延收入，若排除此因素仍為獲利。

開展前三季自結合併營收14.69億元，稅後虧損0.18億元，每股虧損0.93元。以此推算，第三季自結合併營收5.11億元、稅後淨利0.12億元，每股盈餘0.73元，已顯著轉虧為盈。展望後市，由於適逢聚餐旺季，集團預期營運將進一步增溫，全年目標損平、有機會小賺。

展望2025年，開展對營運展望轉趨樂觀，其中5家香港門市中將有4家租約到期，集團將聚焦營運獲利策略洽談降租，對後市審慎樂觀，預期不會再出現大幅虧損。同時，將聚焦發展自有品牌、尋求高端及速食餐飲拓展機會、透過投資併購邁向海外市場3大策略。

開展董事長邱泰翰表示，集團已分兩階段啟動併購位於台北101、2018年開幕的新美式料理品牌Salt & Stone，預計上半年完成併購後將有效延伸消費族群、挹注營收成長，並迅速展開拓點計畫，預計5月在南港日系商場、9月於東區知名商場各開出1家店。

同時，開展自創品牌LillA將於5月於台北信義區重新開幕，並積極進攻夜間經濟及年輕客群。TGI FRIDAYS台中店預計4月轉移遷址，看好新店營收將較原店高出至少1倍，德州鮮切牛排亦預計9月於台北東區知名商場開出新店。

另外，開展明年亦將正式納入位於上海的德州鮮切牛排門市，合計全年將新增7家店，將為營運挹注顯著成長動能，目標營收恢復雙位數成長、獲利成長優於營收。海外市場方面，Salt & Stone首要鎖定東南亞市場，美國市場則考慮透過投資併購切入。