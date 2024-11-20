中信金前10月EPS以3.2元創下歷史新高，股利政策也跟著報喜，首度鬆口明年股利將突破2元，殖利率5.7%，除中信金之外，包含凱基金、台新金、永豐金等3家，日前也已表態股利將優於今年，法人預估至少1元起跳。至於股利有機會突破2元的金控之中，以富邦金上看5元最多，國泰金挑戰4元，中信金與兆豐金都有2元實力。

中信金總經理高麗雪昨（19）日在法說會表示，明年股利有機會突破2元，改寫新高紀錄，雖今年尚未走完，無法預告股利是多少，但以前10月獲利來看，當然有能力發逾2元股利，至於實際要發多少，將等明年跟董事會報告後再對外說明。

14家上市金控中，已有10家前10月獲利超過去年全年，分別為富邦金、國泰金、中信金、凱基金、元大金、第一金、玉山金、永豐金、新光金及台新金，法人認為，10大金控的明年股息政策，應該不至於「太小氣」。

若以全年預估獲利推算明年股息，除中信金有望上看2.1元，現金殖利率高達5.7%，富邦金、國泰金等兩大獲利王，明年也有各配出5元與4元的實力，至於兆豐金為官股金控龍頭，明年包含股票在內，有機會配出1.95~2元水準。（文章未完…全文見此）

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