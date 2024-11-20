南科管理局長鄭秀絨在19日晚上的一場宴會中表示，位於原本「楠梓產業園區」的台積電P1廠和P2廠，大約29.83公頃的範圍，已經正式納編成為「楠梓科學園區」。

不過，她說，由於台積電預定在高煉廠同一場址，興建5座2奈廠，屆時，高煉廠舊址的台積電高雄廠，才會整體成為「楠梓科學園區」。

台積電高雄廠除了施工中的P3廠，P1廠和P2廠預定從下周開始裝機，並在2025年加入量產，鄭秀絨指出，在台積電高雄廠的助攻之下，南科管理局的營業額可望從2024年的2兆元，出現大躍進，在2026年上看3兆元。

南科管理局投資組長上官天祥在一項簡報中表示，南科是全球最先進半導體製造聚落，擁有2奈米先進製程和CoWoS先進封裝技術，受惠AI熱潮，在積體電路產業帶動下，南科管理局轄下的六大園區，全面成長，截至2024年8月的營業額，即達1.30兆元。

上官天祥指出，南科管理局轄內的六大產業，營業額在2021年首度站上兆元，達到1.09兆之後，只歷經4年，也就是2024年，便將衝達2兆，成長1倍。

他說，南科管理局今年招商也有明顯成果，嘉義園區包括台積電CoWos廠，預定建廠家數共有7家，台南園區三期擴建預定建廠家數已有15家，橋頭園區24家，楠梓園區則有台積電高雄廠，屏東園區5家。

他說，未來，南科管理局將五路並進，發展半導體、AI雙核心產業，建構大南方產業生態系，透過既有及新設科學園區，串聯沙崙智慧綠能科學城及亞灣園區，建構半導體及AI雙核心經濟生態，實現人工智慧島的願景。