土耳其海軍航空部隊成功完成歷史性測試，讓「旗手」（Bayraktar）- TB3武裝無人機從未來無人機航母「安納杜魯」號（TCG Anadolu）短甲板起降，在艦隊現代化進程中達成重大里程碑。這次驗證顯示，土耳其海軍擴展了區域和全球作戰能力。

已通過海試的「旗手」TB3 PT2無人機19 日在愛琴海與地中海交匯的戰略關鍵區域，成功從「安納杜魯」號傾斜12 度的跑道起飛，過程持續46分鐘，並在同一短跑道上精準著陸。值得注意的是，它無需任何降落支援設備，凸顯了 TB3 的創新設計和適應性。這不僅確立了「旗手」TB3 在無人航空領域的重要地位，也為海軍航空史揭開了新頁。

「旗手」TB3 的首次跑道測試從今年6月1日展開，測試在泰基爾達格喬爾盧（Tekirdağ Çorlu）和拜卡科技（Baykar Technology）位於土耳其古城艾迪尼（Edirne）凱尚（Keşan）的飛行訓練與測試中心進行。當地跑道經特別打造，複製了「安納杜魯」號甲板的條件，其中包括相同的12度傾斜坡道。隨著測試成功，「旗手」TB3 已證明準備好在現代土耳其艦隊的無人系統整合中扮演關鍵要角。

A first: Turkish Bayraktar TB3 UCAV takes off from and lands on Turkish Navy’s future UAV carrier TCG ANADOLU.



Bayraktar TB3 UCAV has been designed for short takeoff and landing from ships like TCG ANADOLU. pic.twitter.com/5PE8ce1LCr — Clash Report (@clashreport) November 19, 2024

而這進展提升了土耳其海軍的遠距軍力投射力、海上空中支援作戰能力，以及在區域阻絕區偵察的能力。這為位居地中海、愛琴海和黑海交界的土耳其提供了戰略優勢，也凸顯了安卡拉在海、陸無人系統領域鞏固領先地位的雄心。

「旗手」TB3 專為在「安納杜魯」號等空間受限的軍艦上短距起降而設計，它是經驗證的「旗手」TB2 升級版，性能多所提升，能高度適應海上作戰。TB3擁有更寬的翼展和加強的結構，為加強續航力和無縫整合複雜的艦載系統而優化。

「旗手」TB3 長約 8.35 米、翼展 14 米，能用以在惡劣海洋環境等各種氣候條件下運作。而它最大的起飛重量（MTOW）可達 1,450 公斤，能攜帶各式武器和系統。此外，它採用土耳其圖薩斯發動機工業（TEI）製PD-170 發動機，為延長任務提供了最佳性能，並具有低燃油消耗的優點。同時它能以130-150公里的時速巡航，而最最高時速則超過200公里，並能確保高燃油效率。