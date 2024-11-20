土耳其海軍航空部隊成功完成歷史性測試，讓「旗手」（Bayraktar）- TB3武裝無人機從未來無人機航母「安納杜魯」號（TCG Anadolu）短甲板起降，在艦隊現代化進程中達成重大里程碑。這次驗證顯示，土耳其海軍擴展了區域和全球作戰能力。
已通過海試的「旗手」TB3 PT2無人機19 日在愛琴海與地中海交匯的戰略關鍵區域，成功從「安納杜魯」號傾斜12 度的跑道起飛，過程持續46分鐘，並在同一短跑道上精準著陸。值得注意的是，它無需任何降落支援設備，凸顯了 TB3 的創新設計和適應性。這不僅確立了「旗手」TB3 在無人航空領域的重要地位，也為海軍航空史揭開了新頁。
「旗手」TB3 的首次跑道測試從今年6月1日展開，測試在泰基爾達格喬爾盧（Tekirdağ Çorlu）和拜卡科技（Baykar Technology）位於土耳其古城艾迪尼（Edirne）凱尚（Keşan）的飛行訓練與測試中心進行。當地跑道經特別打造，複製了「安納杜魯」號甲板的條件，其中包括相同的12度傾斜坡道。隨著測試成功，「旗手」TB3 已證明準備好在現代土耳其艦隊的無人系統整合中扮演關鍵要角。
而這進展提升了土耳其海軍的遠距軍力投射力、海上空中支援作戰能力，以及在區域阻絕區偵察的能力。這為位居地中海、愛琴海和黑海交界的土耳其提供了戰略優勢，也凸顯了安卡拉在海、陸無人系統領域鞏固領先地位的雄心。
「旗手」TB3 專為在「安納杜魯」號等空間受限的軍艦上短距起降而設計，它是經驗證的「旗手」TB2 升級版，性能多所提升，能高度適應海上作戰。TB3擁有更寬的翼展和加強的結構，為加強續航力和無縫整合複雜的艦載系統而優化。
「旗手」TB3 長約 8.35 米、翼展 14 米，能用以在惡劣海洋環境等各種氣候條件下運作。而它最大的起飛重量（MTOW）可達 1,450 公斤，能攜帶各式武器和系統。此外，它採用土耳其圖薩斯發動機工業（TEI）製PD-170 發動機，為延長任務提供了最佳性能，並具有低燃油消耗的優點。同時它能以130-150公里的時速巡航，而最最高時速則超過200公里，並能確保高燃油效率。
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