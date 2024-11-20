天王周杰倫將在12月5日於台北大巨蛋連4天開唱，讓等候7年之久的粉絲相當期待，不過演唱會倒數2星期之際，周杰倫突然發文指出：「擔心的事太多」 ，立刻引起粉絲關切。

隨著「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場日期逐步逼近，早已經身經百戰的周杰倫，不知道是否頂著「大巨蛋開唱第一人」的稱號壓力太多？又或者是演唱會還有許多細節未準備好？他昨天(19日)突然在社群發文表示：「接近演唱會的日子，有點煩，擔心的事太多」，接著強調自己需要好好放鬆，內心似乎相當忐忑不安。

周杰倫PO文釣出五月天主唱阿信回應。（圖／jaychou Instagram）

周杰倫在PO文附上一系列在國外隨手拍下的照片，背景音樂選擇由知名音樂人朱約信作詞、羅百吉作曲的《Monke在我背》，歌名翻成英文就是「Monkey On My Back」，暗喻意思就是在腦袋或心裡有難以擺脫的障礙，導致無法專心往目標邁進，不知是否藉此透露出目前狀況，而這首歌也釣出五月天主唱阿信回應：「你竟然知道這首歌！！！！！！」看得出來相當訝異。

李玟曾擔任周杰倫演唱會嘉賓。（圖／中時資料照）

周杰倫演唱會門票開賣後，才5分鐘就全數秒殺，本月2日加開視線遮蔽區以及少量一般區的4場門票，沒想到短短一分鐘又再度秒殺，讓許多粉絲哀號還是無法進場一睹周杰倫的演唱會魅力。