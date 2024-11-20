坐落在花蓮市美崙溪畔松園台地上的「舊中廣花蓮電台」前身為「花蓮港放送局」，建造迄今已有80年，經登錄為花蓮歷史建築，花蓮縣文化局2020年底在文化部挹注3700萬元經費開始修復並活化建物，歷經近4年工期，明天將以「花蓮港放送局1944」新姿態亮相，未來也計畫開放更多與聲音藝術有關的文化活動讓民眾參與。

文化局指出，花蓮港放送局歷史可追溯至1944年，建築在日據時代設立，是當時向花東地區傳遞訊息的重要廣播站，第2次世界大戰結束後，放送局由中國廣播公司（中廣）接手改名為花蓮電台，成為當地廣播中心，2015年獲得縣府指定為歷史建築。

「舊中廣花蓮電台」前身為「花蓮港放送局」，建造迄今已有80年，經花蓮縣文化局利用近4年時間修復活化，明天將以「花蓮港放送局1944」新姿態亮相。（羅亦晽攝）

「舊中廣花蓮電台」前身為「花蓮港放送局」，建造迄今已有80年；圖為2020年6月還未展開修復時的樣貌。（本報資料照片）

花蓮縣文化局利用近4年時間修復活化「舊中廣花蓮電台」，並在內部空間增設錄音場域，希望提供在地音樂創作者和藝術家優質的音樂錄製環境。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局利用近4年時間修復活化「舊中廣花蓮電台」，建物內部也有設置常設展，展出過去錄音設備，讓民眾認識廣播文化的演變。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

直到2017年中廣花蓮電台搬遷，放送局因廣播功能畫下句點暫時閒置，文化局隔年開始規畫建築的修復和活化計畫，經文化部歷史場景再造計畫核定通過「花蓮市太平洋臨港線廊道歷史場景再現計畫」，文化局利用其中一項子計畫「美崙溪畔日式歷史建築群」經費，啟動電台全區的修復及再利用設計。

舊中廣花蓮電台經3年多的修繕與重建，重現80年前初建時的原貌，內部也增設錄音空間，並在今年完成常設展的建置和園區景觀優化工程，明天將以「花蓮港放送局1944」新面貌開放，屆時文化局會舉辦茶會慶祝這座歷經時代變遷的建物重獲新生。

文化局表示，「花蓮港放送局1944」空間規畫分為展覽區、錄音空間和休閒空間等3大區域，結合歷史與現代需求，讓來訪者不僅能了解廣播文化的發展脈絡，也能享受放鬆、靜心的時光。

其中，展覽區畫分為6個主題區域，包括花蓮港放送局大事記、中廣文物展、廣播節目體驗室、花蓮聲景地圖、樹洞悄悄話互動空間以及錄播音技術的歷史，讓民眾從不同面向探索花蓮港放送局的故事和廣播文化的演變。錄音空間則有控制室、錄音室和休息室，提供在地音樂創作者和藝術家優質的音樂錄製環境。

文化局表示，「花蓮港放送局1944」未來計畫開放更多元的文化活動，如廣播節目錄製工作坊、聲音藝術展演和音樂會等，利用音樂活動豐富花蓮文化藝術的發展。