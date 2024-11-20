川普明年1月20日將就任美國總統，外界關注對台美貿易的影響。經濟部次長陳正祺今天表示，川普新政府倘對中國全面加徵60％關稅，美中競爭態勢將加劇，部分臺灣企業將因轉單效應受惠，但也會為臺灣經貿形成難以預測的連帶影響。倘加大對全球關稅力度，可能引發各國貿易爭端與貿易報復措施，使全球經濟面臨更大不確定性。

立法院外交委員會今天邀外交部次長田中光、經濟部次長陳正祺等官員，就「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」進行專題報告報告。

田中光表示，針對川普陣營在競選期間提出未來在經貿及科技上可能施加關稅以促進產業回流美國、加強科技出口管制以加速與中國的「戰略脫鉤」等作法，外交部將與相關政府部會持續密切關注政見落實情形，審慎因應，並透過如台美「經濟繁榮夥伴對話」等既有機制，討論雙方關切議題。

他說，我方刻推動的「經濟外交」，也符合川普首任政府在EPPD架構下與我簽署的「基礎建設融資及市場建立合作架構」，以及「乾淨網路」（Clean Network）等政策要項，因此我下一階段將與美方就各項「榮邦」及「固邦」工作研提具體合作項目，與新政府推進相關

議題之協作。

面對川普在選舉期間強調互惠貿易、將加徵關稅等政見，他強調，外交部將密切關注其經貿人事布局、明年1月新政府上任後相關政見如何落實及推動期程，並配合相關政府部會評估對我影響及採取適當因應措施。

外交部評估，美國已將中國定位為最重要的地緣政治挑戰，也已經是美國跨黨派的一致共識，預期川普政府上任後將延續包括出口管制、投資審查等各式反制措施，以持續維持其領先地位並防範中國取得各項新興關鍵科技。

他說，我企業近年積極赴美投資，2023年美國已成台灣對外投資首選，台灣企業對美直接投資有助創造當地就業機會、對美國製造業具顯著貢獻，彰顯台美經貿互補、互惠及互利的夥伴關係。

陳正祺表示，川普政府主張單邊主義，川普重返執政料仍將優先考慮美國利益，其經貿政策對外主要會課徵關稅，包括對全球輸銷美國產品加徵10-20％、對中國出口美國產品加徵 60％關稅，另亦將對源自墨西哥生產的汽車提高關稅；對內則將推動減稅，將企業稅率自21％降至 15％；亦將增加對美國境內投資、並且將扶植美國內之製造業。

經濟部評估，川普新政府執政後，倘對中國全面加徵60％關稅，並取消中國永久正常貿易地位，美中競爭態勢將加劇，部分臺灣企業將因轉單效應受惠，促進臺灣經濟貿易增長，但亦將為全球貿易帶來不確定性，並為臺灣經貿形成難以預測的連帶影響。

另一方面，陳正祺表示，川普新政府倘加大對全球關稅力度，並降低美國國內的稅收負擔，短期或將刺激美國經濟增長，亦可能因墊高美國進口成本，導致美國消費需求下降，影響全球產品對美出口，並可能引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，使全球經濟將面臨更大不確定性。

此外，陳正祺表示，倘川普新政府再度退出《巴黎協定》、廢除《降低通膨法》，並擴大開採石油及天然氣，增加對全球化石燃料供應，恐將加劇全球碳排放上升。