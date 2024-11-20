海洋委員會與警察大學19日合辦「第24屆水上警察國際學術研討會」，海委會主委管碧玲以目前正熱門的世界12強棒球賽為例說，大家共同見證了中華棒球隊「不被看好，但成功了」的台灣經驗。管希望大家能夠相信自己、團結一致，這就是成功的起點。面對中國的霸權，台灣更要團結。

管碧玲透過臉書發文說，海委會與警大合辦水上警察國際學術研討會，以印太地區的安全、治理及國際法為主軸，特別針對中國灰色地帶行動深度探討。

管碧玲指出，世界12強棒球賽的成績是史上成績最好的一次；大家共同見證了「不被看好，但成功了」。她近日來關注中華棒球隊，透過臉書發文為中華隊加油。管話鋒一轉，她指出，台灣在科技、經濟、貿易、民主、人權，經常就是「不被看好，但是我們成功了」，台灣成功的原因在於「我們相信自己」、「我們就是團結」。

管碧玲說，對台灣而言，最大的挑戰莫過於中國刻意模糊戰爭與和平的界線，企圖以非傳統手段改變現狀，這對台灣、更對區域與全球安全穩定構成威脅。管碧玲認為，權力來自對方的承認、霸權來自對方的承認。「否定霸權會成功，讓我們相信、讓我們團結！」