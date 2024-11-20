新北市55歲鍾姓男子16日與19名山友相約至宜蘭縣大同鄉古魯林道登山，17日途中疑似為了尋找隨身物品而脫隊，之後山友就找不到他；宜蘭縣消防局救災人員搜尋4天，20日上午7時35分終於在山區瀑布附近尋獲，鍾男意識清楚、身體失溫，由搜救人員協助護送下山。

據了解，鍾男一行人共20人，16日上午6時30分從大同鄉寒溪村寒溪神社上山，17日在古魯林道行進途中，他告訴同伴要找尋手機後一度脫隊，沒多久就不見人影，最後一次看到鍾男的身影約在上午9時許，同行山友四處找尋，眼見天快黑了還找不到人，同行友人下午4時30分下山至寒溪農場後趕緊報警求助。

消防局17日深夜11時53分接獲報案，連續3天派出大批人力搜尋，古魯林道山區皆下間歇性大雨，氣溫偏低，且能見度不佳，增加搜救人員的困難度，同步啟用空拍機協尋；終於在20日上午7時35分於山區瀑布附近尋獲，目前意識清楚，身體失溫虛弱，搜救人員協助護送下山。