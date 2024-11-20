SOGO台北店周年慶（18日）圓滿落幕，觀察今年台北店周年慶，受惠天氣降溫助攻，與國際金價波動等因素，以及今年首度加入周年慶的「中國信託SOGO聯名卡」帶來許多新客；另外今年商品主打「打敗出國買」、「限日限量」，再加上IP來店禮奏效，今年三麗鷗來店禮每波都兌換一空，成功帶動東區周邊商圈熱度。此外，數位工具運用大有斬獲，在周年慶期間各項回饋催動之下，SOGO App會員已突破150萬人。

觀察今年台北店周年慶消費特別現象，包括全新「中國信託SOGO聯名卡」上市不到兩個月，申辦卡數已超過4萬張，首年目標50萬，聯名卡祭超狂回饋力道帶動集客效益。帶動人潮成長近20％，周年慶期間每日湧入逾10萬人次。

SOGO超市Fresh Mart民生商品熱銷，成長近10％。（SOGO提供）

另國際金價波動，保值、投資避險預期，黃金業種千萬、百萬大單出現，業績成長逾20％。彩妝、頂級保養「打敗出國買」策略奏效，在深層回饋、推出「隱藏版」組合下，頂級保養成長5％，成功衝出好成績。

日系、歐系大家電熱銷，順勢帶動各家電銷售，成長超乎預期成長10％。出國戶外旅遊商機：出國旅遊潮帶動行李箱賣出逾千個、戶外服飾等商品成長15％。

超市Fresh Mart民生商品熱銷，成長近10％：食用油、醬油、洗衣球等生活必需品都很暢銷，其中橄欖油成長50％，成為今年的超市熱銷冠軍，水果類還有超低折扣日本麝香葡萄和祕魯藍莓，成長15％。