勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員被分署長謝宜容霸凌而輕生，而在2021年嘉義市嘉北國小趙姓校長也霸凌代理教師致死，這兩件案子都引起社會高度關注。全國代理暨代課教師產業工會今天發布新聞稿，呼籲政府嚴懲兩個案件的相關人士，還給社會一個公平正義。

根據監委調查，嘉北國小趙前校長以預防家長興訟無法釐清事實為由，逕自於新進陳姓代理教師教室內強制裝設監視器，並召開臨時教師晨會公審陳師辭職原因，事後又於媒體發表不實言論引發網路霸凌效應，致釀陳師輕生憾事。

全國代理暨代課教師產業工會表示，從2021年嘉北國小趙季薇霸凌代理教師致死震驚全台灣的驚人新聞，到2024年北分署謝宜容霸凌公務人員致死，這兩個指標性的職場霸凌案件，讓人痛心。

全國代理暨代課教師產業工會表示，在這兩個案件之間的3年時間裡，一次次聽到官員承認「要好好徹底檢討制度」，然而事實卻是，當年那些承諾不過是空話。制度的缺陷、橫向權力關係的濫用，依舊成為壓迫的溫床，甚至再次奪走了一條生命。

全國代理暨代課教師產業工會分析這兩個案件，發現他們有四個共同現象，一、濫用關係與升遷制度的漏洞；二、情緒失控與羞辱式領導：三、案發後的遮掩與包庇；四、將問題推給逝者，對家屬造成二次傷害。

全國代理暨代課教師產業工會說，3年過去了，等不來一個改變的制度，卻迎來了另一場悲劇。現在是政府用行動來回應社會的痛苦與憤怒的時候了，讓正義不再缺席，讓每一個生命都能在公平與尊重中被珍視。

全國代理暨代課教師產業工會說，嘉義市代理教師霸凌致死案3年至今仍無懲處，他們呼籲政府嚴懲兩個案件的相關人士，還給社會一個公平正義。

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