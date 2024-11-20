林男位於台中價值超過2億元的豪宅，也被銀行陸續申請拍賣抵押物，流入法拍市場。（圖 / 翻攝畫面）

曾於台積電任職工程師的林姓男子，離職後夥同友人成立翔勝不動產投資公司，除了向中小企業放貸收利息，並誆稱年利息12-18％利誘投資者，5年間吸金逾65億餘元，多達4000人受害。檢方今年4月依銀行法等罪嫌起訴林男等12名涉案人，同時沒收不法所得；另林男位於台中價值超過2億元的豪宅，也被銀行陸續申請拍賣抵押物，流入法拍市場。

檢方調查，林男曾向土地銀行、永豐銀行、國泰世華銀行貸款數千萬元，並以名下4處豪宅社區的5筆房產作為抵押，其中包括位於七期精華區的聯聚瑞和大廈、西屯區的四季文華（兩戶）、北屯區的德邑一景苑，以及位於南屯區的雙橡園1617；依據實價登錄資料顯示，林男當初購買房產價格為2.18億元。

檢方指出，林男自2017年1月至2023年11月間，共計不法所得65億8865萬元，全台約有4380位投資人受害。

案經法務部調查局雲林調查站報請台中地檢署指揮偵辦，於2023年12月至林男居所、公司進行搜索，訊後依違反銀行法、組織犯罪條例等罪嫌起訴，並建請法院沒收林男不法所得65億餘元。