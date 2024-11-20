中美元首日前才就人工智慧（AI）技術的軍事應用達成共識，大陸國家主席習近平今表示，AI等新技術大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，但同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。他呼籲，應「把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，把普惠作為價值追求」，攜手構建網路空間命運共同體。

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會20日上午在大陸浙江嘉興的烏鎮舉行開幕式，習近平透過視訊表達祝賀。他指出，新一輪科技革命和產業變革迅速發展，人工智慧（AI）等新技術大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。

習近平表示，我們應當把握數位化、網路化、智慧化發展大勢，把創新作為第一動力，把安全作為底線要求，把普惠作為價值追求，加快推動網路空間創新發展、安全發展、普惠發展。中國願與世界各國一道，把握資訊革命發展的歷史主動，攜手構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。

大陸國務院副總理丁薛祥指出，大陸已經建成全球規模最大、技術領先的網路基礎設施，互聯網融合率達到78％，數位經濟規模連續多年位居世界前列，但是網路安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要攜手治理，共同推動構建網絡空間命運共同體，邁向新階段。

對此，丁薛祥提出4點建議，包括完善全球治理，實現網路空間命運共同體；加強協同創新，推動網路資訊技術加快發展；促進互聯網發展程度全球共享，幫助開發中國家積極推進資訊化；堅持依法依規，提升網路安全保護等。

世界互聯網大會烏鎮峰會今年邁入第11個年頭，本屆峰會主題為「擁抱以人為本、智能向善的數字未來—攜手構建網絡空間命運共同體」，主辦方介紹，共有來自全球130多個國家和地區的嘉賓出席本次峰會，但並未公布參與人數。宏都拉斯副總統、贊比亞副總統、越南副總理等外國政先後進行致詞。

美國總統拜登與習近平16日於亞太經合會（APEC）峰會期間進行場邊對談，白宮聲明，中美元首一致認為，核武使用的決策權應由人類掌握，而非交由AI系統決定。同時，雙方也認同在軍事領域須謹慎發展AI技術的應用，重視其潛在風險，並以負責態度推動相關技術發展。