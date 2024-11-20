中國國家主席習近平當地時間19日上午在巴西里約熱內盧，會見阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。習近平表示，中國願與阿方深化能源礦業、數位經濟等領域合作；也願意開展金融合作，助力阿方維護經濟金融穩定。米雷伊回應，阿根廷歡迎更多中國企業赴阿投資合作。

中國外交部網站訊息，習近平指出，中阿建交半個多世紀以來，雙方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏。今年是中阿建立全面戰略夥伴關係10周年，中方珍視兩國人民傳統友誼，支持阿方透過改革探索符合本國國情的發展道路，願與阿方一道，推動中阿全面戰略夥伴關係長期穩定發展。

習近平強調，當前世界形勢正在發生深刻變化，中阿雙方應該繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，密切各層級各領域交往，促進人文交流合作，使中阿友好更加深入人心。

他表明，中阿經貿結構高度互補，合作前景廣闊，歡迎阿方抓住中國高水準對外開放帶來的重要機遇，進一步擴大在華市場份額。中方願與阿方持續推進高品質共建「一帶一路」，深化能源礦業、基礎設施、農業、科技創新、數位經濟等領域合作。中方也願與阿方繼續開展金融合作，助力阿方維護經濟金融穩定。

米雷伊表示，阿根廷希望成為中國可靠和穩定的合作夥伴。阿方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。

米雷伊稱，阿方希望進一步密切與中國在經貿、能源礦產、金融等領域合作，歡迎更多中國企業赴阿投資合作，願為在阿投資企業提供良好營商環境，依法保障企業的正當權益。阿方願與中方加強溝通協作。阿方支持進一步辦好中拉論壇，願為促進拉中關係發展發揮積極作用。