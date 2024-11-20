高雄大林蒲拆遷案進度牛步，引發地方鄉親不滿。高雄市長陳其邁今（20）日在議會總質詢時回應，雖然前面凝聚共識花比較多時間，但條件一次比一次更好；目前中央正展開環評作業及內政部都市計畫變更等程序，快一點的話，1年內完成相關作業，接著馬上啟動拆遷補償程序。

民進黨高市議員鄭光峰今持續關注大林蒲遷村議題，他指，遷村案從前行政院長林全時代開始討論到現在，居民最在意什麼時候可以領到補償金？領到土地怎麼興建房屋？另外，近年建築成本高漲，建物補償費是否符合市場行情？以及日前山陀兒颱風造成房屋損害，政府是否給予補償？房屋重建價格每坪補助13萬7千，是否能提高？

對此，陳其邁答詢時指出，大林蒲遷村案目前進度在環境部進行新材料循環產業園區二階環評，包括說明會、後續審議等，而內政部也要做都市計畫變更，市府也向中央反映，盼加速這些程序進行，可以採取平行作業，「不必等到另一個程序結束後再進行」。

對於土地建物補償，陳其邁允諾，在遷村正式啟動後，會再做整體補償費查估，進一步依實質查估金額辦理，假如物價上漲，會同步調整；他強調，市府盡力爭取遷村更好條件，在第5次說明會上，提出加速重建獎勵金每房最高60萬元；至於颱風依災害救助法相關規定辦理，保障鄉親權益。

陳其邁提到，大林蒲遷村案所有權人意願書，大概95％同意遷村，雖然前面凝聚共識花比較多時間，但條件一次比一次更好；而市府也會請中央加速辦理，快一點的話，1年內可以完成相關作業，馬上啟動拆遷補償程序。