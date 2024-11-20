睽違三年由韓國電競協會（KeSPA）舉辦的英雄聯盟賽事「KeSPA CUP」即將開打，本次賽事邀請台灣、越南代表隊與韓國LCK賽區的10支隊伍爭奪冠軍。中華民國電子競技運動協會（CTESA）日前公布中華隊陣容及賽程。

本屆「KeSPA CUP」中華隊陣容，以台灣所在的賽區PCS（現已改制為LCP）的冠軍隊伍 PSG Talon 成員為主，包括上路 Azhi、中路 Maple、AD Betty、輔助 Woody 以及總教練 Corgi。打野則是剛離開CFO的 Karsa。教練團還有曾帶出世界冠軍、剛離開中國大陸LPL賽區JDG的教練戰馬（Warhorse）。

值得注意的是，隊伍中的戰馬、Karsa、Maple、Betty 過去都曾待過台灣知名隊伍 FW 閃電狼，時隔多年再次同場讓不少粉絲感動。另外，本次KeSPA CUP也將是今年27歲的中路選手Maple的最後一舞，他自2013年以來出道以來，在賽場奮鬥超過10年，除在台灣戰隊外，也曾旅中、旅美，生涯成績包括多次打入季中邀請賽4強、世界大賽8強，2018年亞運銅牌、2022年亞運銀牌。

據賽程表顯示，本屆KeSPA CUP將在11 月30日開打，預賽12支隊伍被分為A、B兩組，中華隊被分在A組，首日就將出賽。預計30日下午1點15分對上韓國LCK隊伍KDF，晚間6點15分對上同為韓國隊伍的BRO；12月2日則是將接連對上韓國隊伍DRX、KT、FOX。

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而剛拿下《英雄聯盟》2024年世界冠軍的韓國LCK戰隊T1，四強的GEN、八強的HLE都被分在B組，賽事將在12月1日、3日舉行。