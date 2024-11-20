存股該選0050或台積電(2330)？這個話題才結束，現在又掀起「退休該存0050或0056？」理財作家「樂活大叔」施昇輝表示，他以1千萬試算，20年後0056還有268張，但0050的74張早被賣光，證明0056勝在配息，可以支應退休生活，此翻說法在網路引起不小論戰，有人試算0050會年增350萬，其實是領不完的，也有人說若台股空頭，0056會比0050跌更兇，甚至不配息，還有網友歪樓，「我是缺那一千萬的人好嗎？」

施昇輝在臉書「樂活分享人生」表示，假設有兩個人都60歲，都退休了，都沒有其他收入、只剩10023300元，然後都拿來投資。A買元大高股息(0056)，用去年底收盤價37.4元，可以買268張。B買元大台灣50(0050)，也用去年底收盤價135.45元，可以買74張。

0056今年配了3.63元，A總共領了972840元股息，應該夠他明年生活。0050今年配4元，B領了296000元。若他要跟A過一樣的生活，還差676840元，以目前市價190元左右來算，要賣3.5張。

假設往後每年都跟今年一樣，A拿股息就能生活，他的268張都不用賣，但B每年要賣3.5張，而且因為股數減少，每年能領的股息也會減少，所以每年要賣的股數就會逐年增加，因此原本的74張可能在20年後就賣光了。（文章未完…全文見此）

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