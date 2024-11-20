全球高階電視市場掀變化，根據Counterpoint Research報告，三星和LG的優勢減少，主因大陸品牌海信與TCL強勢崛起。

Counterpoint Research報告指出，在全球電視市場中，三星雖以15%市佔率居首位，但第三季度市佔率略微下降。整體來看，全球電視第三季出貨量年增11%，達6200萬台。

其中陸廠強勢崛起，海信Hisense超越TCL回到排行第二名，出貨量年成長19%，迅速拉近與三星的距離。海信與TCL差異不大，市佔率都在12%左右。

LG則慘失亞軍寶座只排第四名，市佔率約10%。小米排在第五名，市佔率約5%。

Counterpoint Research分析師表示，電視市場的需求以汰換為主，持續增長的出貨量顯示出更換週期正逐漸縮短，隨著大尺寸、高清新機型不斷推出，越來越多的消費者希望通過大螢幕來提升家庭娛樂體驗。

分析師續指，大陸品牌如海信和TCL快速崛起，不僅在標準LCD市場領先，還積極進軍傳統上由韓日品牌主導的高階市場，透過優化產品組合來提升營收，並強化品牌形象，鞏固全球市場地位。