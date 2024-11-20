台灣民意基金會昨（19）日公布民調，閣揆卓榮泰的不滿意度40.8%，超過滿意度39.9%，創下新低。國民黨立委洪孟楷昨詢問卓榮泰如何看待該民調，卓表示歷次民調「起起落落都有」，洪則酸，「只有落沒有起耶」；後來卓也提到，民調創新低和2件事有關。

洪孟楷昨在立法院質詢時秀出該民調，指出這顯示卓內閣的施政表現不滿意度已超過滿意度，呈現「死亡交叉」，且在一個月內流失超過百萬名支持者。卓榮泰回應，所有民調都是鞭策，過去歷次民調有起也有落，洪孟楷反諷，「沒有，只有落沒有起耶」，卓則強調，「也有啦」。

「民調也有起也有落，落到今天這種狀況是一個比較大警訊，會要求內閣團段非常嚴正看待國人的看法」，卓榮泰研判，滿意度創新低，是政策推動不夠踏實、說明不夠清楚所致。

接著，洪孟楷追問卓榮泰，內閣團隊上任半年來，有哪些做得最不好的地方？哪幾個部會最頭痛？卓榮泰說明，部長們都非常認真，但有些人事糾紛一再出現，引起社會討論，又沒辦法給出正面說明，要引以為戒。

對此，洪孟楷認為，人事安排、選擇與發布都是行政部門的權力，過去在野黨理性專業監督，也一再提醒不要用人唯親、用人唯綠，要用人唯才，但這半年來似乎不是這麼一回事。

卓榮泰坦言，雖然在用人上有出現嚴重問題，但在一些金融機構與國營事業的人事任用也有得到社會掌聲，以後會更審慎考量。