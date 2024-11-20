NBA聯盟為了裁判吹哨公平性，推出賽後裁判報告，但依舊無法改善決勝關頭裁判的漏判，甚至還曾出現左右勝負的判決。昨日快艇在主場102比99險勝勇士，終結對手3連勝，不過今日出爐的裁判報告中3次都對勇士不利，事後諸葛論，或許勇士能利用這3次不利判決扭轉勝負也說不定，但，球是圓的，任何可能性都無法說準。

裁判報告指出最後1分24秒，諾曼鮑威爾在邊線救球的時候球已經出界，此球權應判給勇士，當時勇士97比102落後。

第二個漏判在同一個回合，柯菲上籃未中，曼恩在衝搶籃板的時候推了希爾德，導致對方身體失去平衡，曼恩理應吞下犯規，希爾德可獲得站上罰球線的機會。

最後1分02秒曼恩在接獲哈登傳球後出現翻球的違例動作，球權應判給勇士。錯過3次機會的勇士最終3分之差飲恨落敗，不過，勇士柯瑞與培頓沒能把握住2次三分球追平機會，只能接受輸球命運。