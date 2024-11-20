●美國總統拜登在交棒給川普之前大開綠燈，允許烏克蘭使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普丁對此警告美國，稱俄國動用核武的門檻已經降低。不過，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在巴西出席G20峰會時承諾莫斯科會盡一切努力防止核戰爆發。

●俄羅斯總統普丁簽署法令，批准了該國新版的核威懾國家基本政策。該法令從簽署日起生效。克里姆林宮表示，如果烏克蘭使用西方的非核導彈攻擊俄羅斯，根據新的核威懾政策，俄羅斯即可動用核武反擊。

●俄羅斯軍方宣稱烏克蘭使用美製導彈襲擊位在俄國邊境的布良斯克州（Bryansk）。外媒報導，在俄烏戰爭的第1,000天，烏克蘭首次動用美製ATACMS飛彈襲擊俄國邊境一處軍火庫。俄軍宣稱擊落這6枚ATACMS飛彈中的5枚，而另一枚也遭到破壞，這起攻擊事件沒有造成任何人傷亡。俄羅斯上議院國際事務委員會第一副主席Vladimir Dzhabarov日前警告，華府決定讓烏克蘭使用美國遠程導彈攻擊俄羅斯，這可能引發「第三次世界大戰」（World War Three）。

●美國準總統川普周二在Truth Social社群平台上公布新一波閣員人選，將提名政權交接小組共同主委、華爾街金融公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）擔任商務部長。在川普主打大幅提高關稅的新政府，由誰出任商務部長至關重要。川普在發文中稱「盧特尼克將領導我們的關稅與貿易議程，也將直接負責美國貿易署的工作」。在華爾街，現年63歲的Lutnick是川普最強力的支持者之一，尤其支持川普對中國課徵高關稅，外界認為這項人事安排再度印證川普新政府對中國的立場只會更加強硬。此外，川普亦提名曾擔任電視節目主持人的心臟外科醫生奧茲（Mehmet Oz）擔任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services Administrator）主任。

●堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）周二表示，目前無法確定聯準會將降息多少，儘管在9月的首度降息是對通膨將回落至2%目標投下了信任票。

●受颶風影響，美國10月新屋開工數月減3.1%，遠超出市場預期的月減1.5%。以年率計，新屋開工數為131.1萬戶，少於市場預期的133萬戶。建築許可數月減0.6%，市場預期為月增0.7%。以年率計，建築許可數為141.6萬戶，少於市場預期的143萬戶。

●根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加475萬桶，遠超出市場預期的增加80萬桶。此外，上周汽油與餾分油庫存分別減少248萬桶與68.8萬桶。

●俄烏戰事升溫帶動避險需求，周二美國公債價格上漲、殖利率走低，金價上漲。周二美國10年期債息一度下跌7.84個基點，報4.3355%。紐約期金收漲16.4美元，報每盎司2,631美元。現貨金連漲第2日，終場漲0.78%，收在每盎司2,632.27美元，盤中一度漲1.06%，站上2,639.5美元。美元和美債息走低，亦給金價帶來提振。以市值計全球最大加密貨幣比特幣一度漲4.1%，觸及約9.4萬美元，再創歷史新高。

●俄烏戰事升級，但挪威最大油田部分恢復生產，周二紐約期油小漲0.33%，收在每桶69.39美元。布蘭特期油微升0.01%，收在每桶73.31美元。