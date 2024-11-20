集保結算所表示，「股務事務e櫃台」（eCounter）服務預計2025年3月完成系統開發，並推動公開發行公司簽約使用，將於5月15日正式上線。上線後預估每年可減少逾百萬張申請書件紙張，換算每年約可減少8.2公噸碳排放，隨著服務項目擴展，減碳效益將更顯著。

基於普惠金融理念，集保eCounter平台提供股東及發行公司無償使用，服務運用符合電子簽章法定義的數位簽章技術，並計畫於明年5月首先在PC網頁瀏覽器（PC版）提供股東開戶及基本資料變更等股務服務，隨後將持續推出手機版申辦功能。

至於其他股務項目，集保結算所將會分階段納入服務範圍，全面解決股東因臨櫃申辦所帶來的不便。集保結算所預估，eCounter平台上線後每年可減少超過百萬張申請書件紙張，換算每年約可減少8.2公噸的碳排放，隨著服務項目擴展，減碳效益會更顯著。

集保結算所董事長林丙輝表示，在規畫建置eCounter平台過程中，感謝金管會及數發部指導，促進集保結算所與股務協會、券商公會及股務單位順利合作，進而使平台功能更安全完善。

林丙輝指出，集保「股東e服務」繼電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）及股務事務電子通知（eNotice）等多元服務後，再加入eCounter平台，建構完整股務4e生態系，為股東提供更豐富的數位體驗與應用場景。

集保結算所表示，此創新舉措除是集保結算所對環境、股東及發行公司三方需求的積極回應，同時也展現對推動數位化與環境面的長期承諾，以實現ESG永續發展目標。