日本左投早川隆久預測對中華隊先發。（圖／棒協提供）

日媒評中華隊3強打 預測「王牌左投」先發抗台灣！

2024世界12強棒球賽四強複賽將在明（21日）點燃戰火，日媒體育報知在開打前分析中華隊戰力，最需要注意吉力吉撈鞏冠、林立及陳傑憲三位打者，還有投手陳冠宇，中華隊整體實力被評為21分，與委內瑞拉相同，日本隊24分最高，美國拿23分居次，預測由樂天王牌左投早川隆久23日對台先發。

報導提到，首戰能擊敗韓國是中華隊闖進四強的轉捩點，能在關鍵時刻建功的打者相當多，吉力吉撈的名字是熱門話題，但他相當有實力，在對戰澳洲的小組擊出三分砲，是能夠徹底改變氣氛的魅力打者。

報導也介紹陳冠宇曾效力日本職棒橫濱DeNA海灣之星及羅德，累積136場出賽；陳傑憲則是畢業於日本岡山的高中，是中華隊打線的主將；林立則是中華隊左打主力，在澳洲之戰敲出5安打。

另外，中華隊在投手陣容方面擁有曾經旅日陳冠宇、張奕及郭俊麟等經應豐富的選手，團隊防禦率保持相當出色1.80。此外，體育報知也預測，日本隊將派出高橋宏斗主投首戰對上美國的比賽，隔天由才木浩人對委內瑞拉，23日晚間則有可能推出樂天左投早川隆久對上中華隊。

早川隆久效力樂天金鷲，是旅日好手宋家豪與王彥程的隊友，今年25場出賽拿下11勝6敗，170.1局投球送出160次三振，防禦率2.54，預賽先發對上古巴，5.1局投球飆出7次三振，但也出現3次四壞球保送，失掉4分皆是自責分，日本在該場比賽以7比6贏球。