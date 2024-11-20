教育部為持續優化中小學學術網路服務，於前瞻2.0（110年至114年）數位建設計畫，建置台灣學術網路內容傳遞網路服務（CDN），到今年9月底止，已建置完成22縣市教育網路中心的CDN節點及13個區域網路中心之CDN備援服務，以更有效推動數位學習。

教育部表示，內容傳遞網路架構可讓學校老師、學生就近從自己所在縣市的教育網路中心，取得所需數位學習資源，因此，外島的師生也能直接從當地的教育網路中心取得數位學習內容，可大幅縮短傳輸時間，降低骨幹頻寬流量及存取延遲，讓數位學習內容取得零距離。

除此之外，CDN在學術網路中可以增強安全性及可用性，透過多個伺服器站點，防止教育部教學網站和數據受到惡意攻擊的威脅，如DDoS攻擊防護，保護網站的安全性。

教育部表示，截至9月底，此計畫已建置完成22縣市教育網路中心的CDN節點及13個區域網路中心之CDN備援服務，並持續將教育媒體影音網、因材網、愛學網、教育雲入口網、推動中小學數位學習精進方案入口網等數位學習網站納入CDN服務，經實際測試，皆能有效縮短師生透過網路擷取數位學習內容所需時間及提升下載速度。

教育部指出，未來CDN在數位教育中的發展將隨技術進步帶來更多創新與效能提升，台灣學術網路CDN將持續加入教育部重要教學網站，並邀請各縣市教育局處共同參與，將各縣市常用數位資源及應用納入台灣學術網路CDN的服務範圍，使教育部或各縣市存取所需的數位學習資源時，皆可提供快速、低延遲的順暢網路服務，實現教育公平。